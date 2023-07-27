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Федулов Георгий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федулов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова (федулова) Георгиевна

Мать ребёнка: Федулова (межуева) Зинаида Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федулов Евгений Георгиевич

Мать ребёнка: Федулова (межуева) Зинаида Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федулов Леонид Георгиевич

Мать ребёнка: Федулова (межуева) Зинаида Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федуров Аркадий Георгиевич

Мать ребёнка: Федулова (межуева) Зинаида Андреевна

Смерть
1972
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище (СПб)
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