Федулов Георгий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1972
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федулов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова (федулова) Георгиевна
Мать ребёнка: Федулова (межуева) Зинаида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федулов Евгений Георгиевич
Мать ребёнка: Федулова (межуева) Зинаида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федулов Леонид Георгиевич
Мать ребёнка: Федулова (межуева) Зинаида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федуров Аркадий Георгиевич
Мать ребёнка: Федулова (межуева) Зинаида Андреевна
Смерть
1972
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Северное кладбище (СПб)