Уланова (Киселева) Крестинья Кирьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУланова (Киселева) Крестинья Кирьяновна

Уланова (Киселева) Крестинья Кирьяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1928

Сын: Уланов Павел Мефодьевич

Отец ребёнка: Уланов Мефодий Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова Наталия Мефодьевна

Отец ребёнка: Уланов Мефодий Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковья Мефодьевна

Отец ребёнка: Уланов Мефодий Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уланов Мефодий Архипович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close