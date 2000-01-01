Уланова (Киселева) Крестинья Кирьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1928
Отец ребёнка: Уланов Мефодий Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова Наталия Мефодьевна
Отец ребёнка: Уланов Мефодий Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковья Мефодьевна
Отец ребёнка: Уланов Мефодий Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно