Волков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Верзилина (Волкова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Вишневое, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно