Беляева (Клюева) Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Клюева) Наталья Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Клюев Юрий

Мать: Клюева Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
24.08.1994

Дочь: Бычкова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Беляев Владимир

Рождение ребёнка
25.01.2008

Дочь: Беляева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Беляев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Владимир

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