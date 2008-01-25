Беляева (Клюева) Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец: Клюев Юрий
Мать: Клюева Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
24.08.1994
Дочь: Бычкова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Беляев Владимир
Рождение ребёнка
25.01.2008
Дочь: Беляева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Беляев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляев Владимир