Савостина Федора Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Коршикова (Савостина) Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Савостин Никита Петрович
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Савостин Никита Петрович
Смерть
Неизвестно