Савостина Федора Григорьевна 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савостина Федора Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савостин Никита Петрович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Коршикова (Савостина) Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Савостин Никита Петрович

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Савостин Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Савостин Никита Петрович

Смерть
Неизвестно

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