Телелюев(Корчаганов) Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев(Корчаганов) Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1955

Дата смерти

03.10.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1955

Отец: Телелюев (корчаганов) Александр Михайлович

Мать: Телелюева Таисия Алексеевна

Рождение ребёнка
02.08.1978

Сын: Телелюев Александр Викторович

Мать ребёнка: Телелюева Валентина Александровна

Рождение ребёнка
14.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева Валентина Александровна

Смерть
03.10.2018
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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