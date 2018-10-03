Телелюев(Корчаганов) Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1955
Дата смерти03.10.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1955
Рождение ребёнка
02.08.1978
Сын: Телелюев Александр Викторович
Мать ребёнка: Телелюева Валентина Александровна
Рождение ребёнка
14.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телелюева Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.2018
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область