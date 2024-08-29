Концов Никонор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1806
Отец: Концов Кузьма Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1823
Жена: Варвара Ильинична
Рождение ребёнка
1829
Сын: Семен
Мать ребёнка: Варвара Ильинична
Рождение ребёнка
03.04.1832
Сын: Концов Василий Никонорович
Мать ребёнка: Варвара Ильинична
Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно