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Концов Никонор Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1806

Отец: Концов Кузьма Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1823

Жена: Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
1829

Сын: Семен

Мать ребёнка: Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
03.04.1832

Сын: Концов Василий Никонорович

Мать ребёнка: Варвара Ильинична

Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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