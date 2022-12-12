Скрипов Александр Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиОколо 1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1900 ст.
Дочь: Зудова Манефа Александровна
Мать ребёнка: Скрипова Мария Семеновна
Верхнечусовские Городки, Чусовской муниципальный район, Пермский край
26.11.1901
Рождение ребёнка
?.01.1905
Сын: Скрипов Алексей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Богданович, Богданович, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скрипова Мария Семеновна
Смерть
Около 1914
Пермь, Пермский, Пермский край