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Скрипов Александр Андреевич

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Место рождения

Яконово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Около 1914

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Яконово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.11.1900 ст.

Дочь: Зудова Манефа Александровна

Мать ребёнка: Скрипова Мария Семеновна

Верхнечусовские Городки, Чусовской муниципальный район, Пермский край
26.11.1901
Рождение ребёнка
?.01.1905

Сын: Скрипов Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Богданович, Богданович, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрипова Мария Семеновна

Смерть
Около 1914
Пермь, Пермский, Пермский край
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