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Захарова Раиса Михайловна

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

19.06.1898

Дата смерти

20.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
27.03.1916

Дочь: Одинокова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1922

Сын: Захаров Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1924

Сын: Захаров Леонид Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.12.1933

Сын: Борис Федорович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.02.1977
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