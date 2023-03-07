Захарова Раиса Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.06.1898
Дата смерти20.02.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1916
Дочь: Одинокова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1922
Сын: Захаров Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.12.1933
Сын: Борис Федорович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
20.02.1977