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Понтилеев Абрам Кондратович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

18.03.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Кондратий Яковлев

Мать: Анна Киреева

Бракосочетание
30.10.1855

Жена: Понтилеева Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
18.?.1858

Дочь: Ефросинья Абрамовна

Мать ребёнка: Понтилеева Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
10.01.1860

Дочь: Ануфриева Татьяна Абрамовна

Мать ребёнка: Понтилеева Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
11.07.1862

Сын: Понтилеев Акинфий Абрамович

Мать ребёнка: Понтилеева Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Понтилеев Григорий Абрамович

Мать ребёнка: Понтилеева Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
11.11.1873

Дочь: Стефанида Абрамовна

Мать ребёнка: Понтилеева Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
09.10.1876

Дочь: Пелагея Абрамовна

Мать ребёнка: Понтилеева Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
12.06.1880

Сын: Понтилеев Иван Абрамович

Мать ребёнка: Понтилеева Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
16.?.?

Дочь: Матрена Абрамовна

Мать ребёнка: Понтилеева Евдокия Трофимовна

ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.5.ЛЛ.897об-898.№83.
Смерть
18.03.1908
Причина смерти: 70 лет от дряхлости | ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.2394.ЛЛ.313об-314.№18.
Похороны
20.03.1908
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