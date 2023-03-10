Понтилеев Абрам Кондратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти18.03.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Кондратий Яковлев
Мать: Анна Киреева
Бракосочетание
30.10.1855
Рождение ребёнка
18.?.1858
Дочь: Ефросинья Абрамовна
Мать ребёнка: Понтилеева Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
10.01.1860
Дочь: Ануфриева Татьяна Абрамовна
Мать ребёнка: Понтилеева Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
11.07.1862
Сын: Понтилеев Акинфий Абрамович
Мать ребёнка: Понтилеева Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Понтилеев Григорий Абрамович
Мать ребёнка: Понтилеева Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
11.11.1873
Дочь: Стефанида Абрамовна
Мать ребёнка: Понтилеева Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
09.10.1876
Дочь: Пелагея Абрамовна
Мать ребёнка: Понтилеева Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
12.06.1880
Мать ребёнка: Понтилеева Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
16.?.?
Дочь: Матрена Абрамовна
Мать ребёнка: Понтилеева Евдокия Трофимовна
ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.5.ЛЛ.897об-898.№83.
Смерть
18.03.1908
Причина смерти: 70 лет от дряхлости | ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.2394.ЛЛ.313об-314.№18.
Похороны
20.03.1908