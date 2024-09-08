Кривенцова (Моняхина) Авдотья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Кривенцова Варвара Иванова
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно