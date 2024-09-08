Кривенцова (Моняхина) Авдотья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенцова (Моняхина) Авдотья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенцов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Кривенцова Варвара Иванова

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кривенцов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Иванов

Смерть
Неизвестно

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