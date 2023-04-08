Ряховский Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряховский Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Ряховская Чеснокова АЛЕКСАНДРА Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Ряховская Чеснокова АЛЕКСАНДРА Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Ряховская Чеснокова АЛЕКСАНДРА Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Ряховская Чеснокова АЛЕКСАНДРА Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Ряховская Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Ряховская Чеснокова АЛЕКСАНДРА Федоровна

Смерть
Неизвестно
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