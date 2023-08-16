Лайтвуд (Пэнгборн) Барбара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Лайтвуд Гидеон Артур
Отец ребёнка: Лайтвуд Бенедикт
Рождение ребёнка
?.06.1860
Сын: Лайтвуд Габриэль
Отец ребёнка: Лайтвуд Бенедикт
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Блэкторн Татьяна
Отец ребёнка: Лайтвуд Бенедикт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лайтвуд Бенедикт
Смерть
1863