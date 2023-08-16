Лайтвуд (Пэнгборн) Барбара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лайтвуд (Пэнгборн) Барбара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Лайтвуд Гидеон Артур

Отец ребёнка: Лайтвуд Бенедикт

Рождение ребёнка
?.06.1860

Сын: Лайтвуд Габриэль

Отец ребёнка: Лайтвуд Бенедикт

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Блэкторн Татьяна

Отец ребёнка: Лайтвуд Бенедикт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лайтвуд Бенедикт

Смерть
1863
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