Смирнов Евгений Семенович
Место рождения
Дата рождения01.10.1937
Дата смерти05.08.2000
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1937
Отец: Смирнов Семен Иванович
Работа или профессия
С ?.10.1957 по ?.09.1960
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Шофер-рядовой войсковой части №52135 (Ленинградский военный округ)
Образование
С Неизвестно по 1957
Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Пошехонско-Володарский сельскохозяйственный техникум Ярославской области Специальность: агроном
Работа или профессия
С ?.09.1960 по ?.12.1960
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Милиционер, участковый уполномоченный Рыбинского горотдела милиции
Образование
С ?.12.1960 по ?.09.1962
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Калининградская специальная среднюю школу милиции МВД СССР Курсант Специальность: юрист
Работа или профессия
С ?.10.1962 по ?.05.1966
Усть-Нера, Оймяконский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Оперуполномоченный лагерного отделения №7 Управление мест заключения МВД Якусткой АССР
Рождение ребёнка
03.05.1963
Мать ребёнка: Смирнова Галина Ефимовна
Работа или профессия
С ?.05.1966 по ?.01.1970
Оперуполномоченный ОБХСС Городского Отдела Внутренних Дел
Награда
20.11.1967
Награжден медалью "50 лет Советской милиции" Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20.11.1967
Награда
22.10.1968
Приказом Министра Внутренних Дел РСФСР №758 от 22.10.1968 награжден медалью "За безупречную службу" 3 степени
Работа или профессия
С ?.01.1970 по ?.01.1975
Офицер фельдсвязи отделения фельдслужбы при Псковском производственно-техническом управлении связи
Вступление в партию
С ?.07.1971 по ?.07.1991
Партийный билет №10885238 Место: Псковский ГК КПСС Псковской области Член ВЛКСМ с 1951 по 1965 Кандидат в КПСС: июнь 1970 Социальное положение: служащий Основание выдачи: обмен партбилета №17421015 о... Показать все
Награда
22.10.1973
Приказом Министра Внутренних Дел РСФСР №791 от 22.10.1973 награжден медалью "За безупречную службу" 2 степени
Работа или профессия
С ?.01.1975 по ?.07.1976
Старший офицер отдела фельдслужбы при областном производственно-техническом управлении связи
Работа или профессия
С ?.07.1976 по ?.02.1981
Заместитель начальника 1 отдела фельдъегерской службы. Псковское областное производственно-техническое управление связи
Награда
20.10.1978
Приказом Министра Внутренних Дел РСФСР №514 от 20.10.1978 награжден медалью "За безупречную службу" 1 степени
Награда
23.02.1981
Награжден медалью "Ветеран труда" от имени Президиума Верховного Совета СССР Приказ УВД Псковского облисполкома №26 от 23.02.1981
Работа или профессия
С ?.02.1981 по ?.03.1983
Пенсионер. Д/у №2
Работа или профессия
С ?.03.1983 по ?.04.1984
Оператор связи по инкассированию страхового участка. Псковский почтамт
Работа или профессия
С ?.04.1984 по ?.08.1984
Пенсионер
Работа или профессия
С ?.08.1984 по ?.08.1986
Завхоз-комендант. Псковский горком КПСС
Работа или профессия
С ?.08.1986 по ?.02.1989
Пенсионер. ЖЭУ №2
Развод
29.11.1988
Жена: Смирнова Галина Ефимовна
Бракосочетание
13.01.1989
Жена: Смирнова Нина Михайловна
Работа или профессия
С ?.02.1989 по ?.09.1990
Стрелок военизированной охраны. Штаб Гражданской Обороны Псковской области.
Работа или профессия
С ?.09.1990 по 1992
Завхоз-комендант. Псковский горком КПСС
Рождение ребёнка
10.10.1991
Сын: Смирнов Михаил Евгеньевич
Мать ребёнка: Смирнова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Близнец2
Мать ребёнка: Смирнова Галина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Близнец1
Мать ребёнка: Смирнова Галина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Галина Ефимовна
Смерть
05.08.2000