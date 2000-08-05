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Смирнов Евгений Семенович

Место рождения

Бабино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.10.1937

Дата смерти

05.08.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1937

Отец: Смирнов Семен Иванович

Мать: Смирнова Мария Алексеевна

Бабино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
С ?.10.1957 по ?.09.1960
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Шофер-рядовой войсковой части №52135 (Ленинградский военный округ)
Образование
С Неизвестно по 1957
Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Пошехонско-Володарский сельскохозяйственный техникум Ярославской области Специальность: агроном
Работа или профессия
С ?.09.1960 по ?.12.1960
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Милиционер, участковый уполномоченный Рыбинского горотдела милиции
Образование
С ?.12.1960 по ?.09.1962
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Калининградская специальная среднюю школу милиции МВД СССР Курсант Специальность: юрист
Работа или профессия
С ?.10.1962 по ?.05.1966
Усть-Нера, Оймяконский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Оперуполномоченный лагерного отделения №7 Управление мест заключения МВД Якусткой АССР
Рождение ребёнка
03.05.1963

Сын: Смирнов Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Смирнова Галина Ефимовна

Работа или профессия
С ?.05.1966 по ?.01.1970
Псков, город Псков, Псковская область
Оперуполномоченный ОБХСС Городского Отдела Внутренних Дел
Награда
20.11.1967
Награжден медалью "50 лет Советской милиции" Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20.11.1967
Награда
22.10.1968
Псков, город Псков, Псковская область
Приказом Министра Внутренних Дел РСФСР №758 от 22.10.1968 награжден медалью "За безупречную службу" 3 степени
Работа или профессия
С ?.01.1970 по ?.01.1975
Псков, город Псков, Псковская область
Офицер фельдсвязи отделения фельдслужбы при Псковском производственно-техническом управлении связи
Вступление в партию
С ?.07.1971 по ?.07.1991
Псков, город Псков, Псковская область
Партийный билет №10885238 Место: Псковский ГК КПСС Псковской области Член ВЛКСМ с 1951 по 1965 Кандидат в КПСС: июнь 1970 Социальное положение: служащий Основание выдачи: обмен партбилета №17421015 о... Показать все
Награда
22.10.1973
Псков, город Псков, Псковская область
Приказом Министра Внутренних Дел РСФСР №791 от 22.10.1973 награжден медалью "За безупречную службу" 2 степени
Работа или профессия
С ?.01.1975 по ?.07.1976
Псков, город Псков, Псковская область
Старший офицер отдела фельдслужбы при областном производственно-техническом управлении связи
Работа или профессия
С ?.07.1976 по ?.02.1981
Псков, город Псков, Псковская область
Заместитель начальника 1 отдела фельдъегерской службы. Псковское областное производственно-техническое управление связи
Награда
20.10.1978
Псков, город Псков, Псковская область
Приказом Министра Внутренних Дел РСФСР №514 от 20.10.1978 награжден медалью "За безупречную службу" 1 степени
Награда
23.02.1981
Награжден медалью "Ветеран труда" от имени Президиума Верховного Совета СССР Приказ УВД Псковского облисполкома №26 от 23.02.1981
Работа или профессия
С ?.02.1981 по ?.03.1983
Псков, город Псков, Псковская область
Пенсионер. Д/у №2
Работа или профессия
С ?.03.1983 по ?.04.1984
Псков, город Псков, Псковская область
Оператор связи по инкассированию страхового участка. Псковский почтамт
Работа или профессия
С ?.04.1984 по ?.08.1984
Псков, город Псков, Псковская область
Пенсионер
Работа или профессия
С ?.08.1984 по ?.08.1986
Псков, город Псков, Псковская область
Завхоз-комендант. Псковский горком КПСС
Работа или профессия
С ?.08.1986 по ?.02.1989
Псков, город Псков, Псковская область
Пенсионер. ЖЭУ №2
Развод
29.11.1988

Жена: Смирнова Галина Ефимовна

Псков, город Псков, Псковская область
Бракосочетание
13.01.1989

Жена: Смирнова Нина Михайловна

Псков, город Псков, Псковская область
Работа или профессия
С ?.02.1989 по ?.09.1990
Псков, город Псков, Псковская область
Стрелок военизированной охраны. Штаб Гражданской Обороны Псковской области.
Работа или профессия
С ?.09.1990 по 1992
Псков, город Псков, Псковская область
Завхоз-комендант. Псковский горком КПСС
Рождение ребёнка
10.10.1991

Сын: Смирнов Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: Смирнова Нина Михайловна

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Близнец2

Мать ребёнка: Смирнова Галина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Близнец1

Мать ребёнка: Смирнова Галина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Галина Ефимовна

Смерть
05.08.2000
Псков, город Псков, Псковская область
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