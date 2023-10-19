Elfvengren Georg Vilhelm Евгеньевич
Место рожденияHamina, Finland
Дата рождения08.09.1889
Дата смерти06.09.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Hamina, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
Leader of North Ingria 1919–1920, everstiluutnantti, генерал-майор (28.08.1920)
Смерть
06.09.1927
Москва, город федерального значения Москва