Elfvengren Georg Vilhelm Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Elfvengren Georg Vilhelm Евгеньевич

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Место рождения

Hamina, Finland

Дата рождения

08.09.1889

Дата смерти

06.09.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Hamina, Finland
Работа или профессия
Неизвестно
Leader of North Ingria 1919–1920, everstiluutnantti, генерал-майор (28.08.1920)
Смерть
06.09.1927
Москва, город федерального значения Москва
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