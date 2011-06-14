Малеева (Козликина) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1935
Дата смерти14.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1935
Отец: Козликина ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
28.06.1959
Дочь: Любаева Елена Борисовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.06.2011
Причина смерти: Heart attack
Похороны
Неизвестно