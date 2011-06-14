Малеева (Козликина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малеева (Козликина) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1935

Дата смерти

14.06.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1935

Отец: Козликина ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
28.06.1959

Дочь: Любаева Елена Борисовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
22.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.06.2011
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: Heart attack
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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