Балденков Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балденков Петр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балденков Павел Ильич

Мать: Фекла

Смерть
Неизвестно
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