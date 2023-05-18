Apanasewicz Adolf — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Apanasewicz Adolf

Место рождения

Borowie, Garwolin, Warsaw, Poland

Дата рождения

26.04.1878

Дата смерти

07.01.1952

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1878

Отец: Apanasewicz Stefan

Мать: Apanasewicz Barbara

Borowie, Garwolin, Warsaw, Poland
Место жительства
Около 1918
Гражданство
1923
Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Иммиграция
24.06.1924
New York, New York, United States
Эмиграция
Неизвестно
Southampton
Смерть
07.01.1952
Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA