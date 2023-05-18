Apanasewicz Adolf
Место рожденияBorowie, Garwolin, Warsaw, Poland
Дата рождения26.04.1878
Дата смерти07.01.1952
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1878
Отец: Apanasewicz Stefan
Мать: Apanasewicz Barbara
Borowie, Garwolin, Warsaw, Poland
Место жительства
Около 1918
Гражданство
1923
Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Иммиграция
24.06.1924
New York, New York, United States
Эмиграция
Неизвестно
Southampton
Смерть
07.01.1952
Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA