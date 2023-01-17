Скворцов Миша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцов Миша

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

03.10.1952

Дата смерти

04.03.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1952

Отец: Скворцов Сергей

Мать: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
04.03.1993
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
г. Ярославль
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
г. Ярославль
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