Скворцов Миша
Место рождения
Дата рождения03.10.1952
Дата смерти04.03.1993
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1952
Отец: Скворцов Сергей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.03.1993
г. Ярославль
Похороны
Неизвестно
г. Ярославль