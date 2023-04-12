Свинарев Лука Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свинарев Лука Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1937

Сын: Свинарев Василий Лукьянович

Мать ребёнка: Свинарева Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свинарева Ульяна Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свинарев Иван Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1941
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