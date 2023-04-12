Свинарев Лука Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1937
Сын: Свинарев Василий Лукьянович
Мать ребёнка: Свинарева Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свинарева Ульяна Лукьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1941