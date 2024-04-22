Богданова (Третьякова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Третьяков Александр Андреевич
Дата рождения указана приблизительно. Мария старше Николая.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Аза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Зоя
Смерть
Неизвестно