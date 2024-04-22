Богданова (Третьякова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова (Третьякова) Мария Александровна

Богданова (Третьякова) Мария Александровна

Место рождения

Воробьевская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Третьяков Александр Андреевич

Мать: не указана

Воробьевская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Дата рождения указана приблизительно. Мария старше Николая.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Аза

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Зоя

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close