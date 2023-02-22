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Ткаченко Севостьян Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ткаченко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ткаченко Никита Севостьянович

Мать ребёнка: Ткаченко Гликерия Степановна

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.02.1920

Дочь: Ярошевская Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Ткаченко Гликерия Степановна

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ткаченко Михаил Севостьянович

Мать ребёнка: Ткаченко Гликерия Степановна

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берендюкова Мария Севостьяновна

Мать ребёнка: Ткаченко Гликерия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Гликерия Степановна

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1962
Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
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