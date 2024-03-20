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(Jaros) Bella

Место рождения

Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States

Дата рождения

1852

Дата смерти

16.04.1924

Пол

Женский

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Jaroslawski Jacob

Мать: Jaroslawski Henrietta

Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States
Место жительства
1860
The 3d Division 20th Ward, New York, New York, USA
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1924
New York City, Queens, New York, United States
Похороны
20.04.1924
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