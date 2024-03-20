(Jaros) Bella
Место рожденияPittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States
Дата рождения1852
Дата смерти16.04.1924
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Jaroslawski Jacob
Мать: Jaroslawski Henrietta
Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States
Место жительства
1860
The 3d Division 20th Ward, New York, New York, USA
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1924
New York City, Queens, New York, United States
Похороны
20.04.1924