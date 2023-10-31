Кокорина Васса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Васса Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Кокорин Дмитрий Михеев

Отец ребёнка: Кокорин Михей Григорьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1806

Муж: Кокорин Михей Григорьев

Рождение ребёнка
1811

Сын: Кокорин Осип Михеев

Отец ребёнка: Кокорин Михей Григорьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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