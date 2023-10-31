Кокорина Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Кокорин Михей Григорьев
Бракосочетание
До 1806
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кокорин Осип Михеев
Отец ребёнка: Кокорин Михей Григорьев
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно