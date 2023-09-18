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Поляков Василий Андреевич

Место рождения

Сибирь, Российская Империя

Дата рождения

Около ?.11.1811

Дата смерти

Около 1863

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1811

Отец: Поляков Андрей Панкратович

Мать: Полякова Мария Петровна

Сибирь, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.06.1830 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Полякова Мелания Дмитриевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Полякова Мелания Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Соснина Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Полякова Мелания Дмитриевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Поляков Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: Полякова Мелания Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.05.1841 ст.

Сын: Поляков Федот Васильевич

Мать ребёнка: Полякова Мелания Дмитриевна

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.10.1845

Сын: Поляков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Полякова Мелания Дмитриевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Зиновий Васильевич

Мать ребёнка: Полякова Мелания Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Мелания Дмитриевна

Смерть
Около 1863
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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