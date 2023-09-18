Поляков Василий Андреевич
Место рожденияСибирь, Российская Империя
Дата рожденияОколо ?.11.1811
Дата смертиОколо 1863
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1811
Сибирь, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.06.1830 ст.
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Полякова Мелания Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Полякова Мелания Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Соснина Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Полякова Мелания Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Поляков Прокопий Васильевич
Мать ребёнка: Полякова Мелания Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.05.1841 ст.
Мать ребёнка: Полякова Мелания Дмитриевна
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.10.1845
Сын: Поляков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Полякова Мелания Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Зиновий Васильевич
Мать ребёнка: Полякова Мелания Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1863