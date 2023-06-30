Сирроль (Конкс) Мария
Место рожденияVana Kuuste, Tartu County Estonia
Дата рождения02.01.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1835
Отец: Konks Jaan
Мать: Konks Ann
Vana Kuuste, Tartu County Estonia
Бракосочетание
?.11.1860
Муж: Сирроль Матс
Рождение ребёнка
19.12.1860
Дочь: Schmidt Лиза
Отец ребёнка: Сирроль Матс
Vana Kuuste, Tartu County Estonia
Работа или профессия
Неизвестно