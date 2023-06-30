Сирроль (Конкс) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сирроль (Конкс) Мария

Место рождения

Vana Kuuste, Tartu County Estonia

Дата рождения

02.01.1835

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

1799 г.р.

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1835

Отец: Konks Jaan

Мать: Konks Ann

Vana Kuuste, Tartu County Estonia
Бракосочетание
?.11.1860

Муж: Сирроль Матс

Рождение ребёнка
19.12.1860

Дочь: Schmidt Лиза

Отец ребёнка: Сирроль Матс

Vana Kuuste, Tartu County Estonia
Работа или профессия
Неизвестно