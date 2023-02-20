Лялина (Фролова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялина (Фролова) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1949

Дата смерти

20.02.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1949

Отец: Фролов Иван Алексеевич

Мать: Фролова Людмила Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лялин Александр Петрович

Рождение ребёнка
25.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лялин Александр Петрович

Рождение ребёнка
03.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лялин Александр Петрович

Смерть
20.02.2023

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