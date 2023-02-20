Лялина (Фролова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1949
Дата смерти20.02.2023
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1949
Отец: Фролов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лялин Александр Петрович
Рождение ребёнка
03.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лялин Александр Петрович
Смерть
20.02.2023