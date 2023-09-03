Машкова (Кунина) Анисия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834 или 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 или 1836
Отец: Кунин Павел Назарович
Мать: Кунина Ирина Потаповна
Бракосочетание
01.11.1853
Рождение ребёнка
27.08.1855
Отец ребёнка: Машков Прохор Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1857
Отец ребёнка: Машков Прохор Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1859
Дочь: Машкова Ольга Прокофьевна
Отец ребёнка: Машков Прохор Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1859
Дочь: Машкова Ефимия Прокофьевна
Отец ребёнка: Машков Прохор Иванович
Смерть
Неизвестно