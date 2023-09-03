Машкова (Кунина) Анисия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машкова (Кунина) Анисия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834 или 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 или 1836

Отец: Кунин Павел Назарович

Мать: Кунина Ирина Потаповна

Бракосочетание
01.11.1853

Муж: Машков Прохор Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.1855

Сын: Машков Петр Прохорович

Отец ребёнка: Машков Прохор Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1857

Сын: Машков Алексей Проклович

Отец ребёнка: Машков Прохор Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1859

Дочь: Машкова Ольга Прокофьевна

Отец ребёнка: Машков Прохор Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1859

Дочь: Машкова Ефимия Прокофьевна

Отец ребёнка: Машков Прохор Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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