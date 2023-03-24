Яценко (Красюк) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко (Красюк) Нина Федоровна

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Место рождения

Украина

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
30.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яценко Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
30.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яценко Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яценко Степан Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яценко Степан Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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