Яценко (Красюк) Нина Федоровна
Место рожденияУкраина
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
30.06.1952
Рождение ребёнка
30.06.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно