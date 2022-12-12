Пономарёв Козьма Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Козьма Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Пономарёв Сергей Козьмич

Мать ребёнка: Пономарёва Марина

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Матрёна Козьминична

Мать ребёнка: Пономарёва Марина

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Аксинья Козьминична

Мать ребёнка: Пономарёва Марина

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Агафья Козьминична

Мать ребёнка: Пономарёва Марина

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Дарья Козьминична

Мать ребёнка: Пономарёва Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Марина

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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