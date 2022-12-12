Пономарёв Козьма Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Пономарёва Марина
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Матрёна Козьминична
Мать ребёнка: Пономарёва Марина
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Аксинья Козьминична
Мать ребёнка: Пономарёва Марина
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Агафья Козьминична
Мать ребёнка: Пономарёва Марина
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Дарья Козьминична
Мать ребёнка: Пономарёва Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарёва Марина
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно