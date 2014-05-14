Юрин Михаил Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрин Михаил Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

2013 г.р.
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Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.2013

Дочь: Юрина Кира Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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