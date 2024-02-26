Семен Сидоров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Сидор Никитин (Ович)
Мать: Улита Семенова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: Ирина Антонова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1745 ст.
Дочь: Настасья Семенова (Вна)
Мать ребёнка: Ирина Антонова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Федул Семенов (Ич)
Мать ребёнка: Ирина Антонова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Ирина Антонова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Дочь: Анисья Семенова (Вна)
Мать ребёнка: Ирина Антонова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Василий Семенов (Ич)
Мать ребёнка: Ирина Антонова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Антонова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1779