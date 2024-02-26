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Семен Сидоров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Около 1713 г.р.

Жена

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Сидор Никитин (Ович)

Мать: Улита Семенова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Кандратей Семенов (Ич)

Мать ребёнка: Ирина Антонова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1745 ст.

Дочь: Настасья Семенова (Вна)

Мать ребёнка: Ирина Антонова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Федул Семенов (Ич)

Мать ребёнка: Ирина Антонова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Прокофий Семенов (Ич)

Мать ребёнка: Ирина Антонова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Дочь: Анисья Семенова (Вна)

Мать ребёнка: Ирина Антонова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Василий Семенов (Ич)

Мать ребёнка: Ирина Антонова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Антонова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1779
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