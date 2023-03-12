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Берло Пантелеймон Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Берло Владимир Данилович

Мать: Берло Ульяна

Работа или профессия
1784
Губернский канцелярист, уволен от службы 1784 (МРМ)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берло Антон Пантелеймонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берло Иван Пантелеймонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Пантелеймоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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