Берло Пантелеймон Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Берло Владимир Данилович
Мать: Берло Ульяна
Работа или профессия
1784
Губернский канцелярист, уволен от службы 1784 (МРМ)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берло Антон Пантелеймонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берло Иван Пантелеймонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Пантелеймоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно