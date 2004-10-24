Андреева (Кузьмина) Анна Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Кузьмина) Анна Кондратьевна

Место рождения

Шазагай, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

15.11.1926

Дата смерти

24.10.2004

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

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Дети

1954 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1926

Отец: Кузьмин Кондрат Петрович

Мать: Кузьмина Анастасия Ивановна

Шазагай, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.02.1954

Дочь: Устьянцева Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
24.10.2004
Шазагай, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
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