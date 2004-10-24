Андреева (Кузьмина) Анна Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения15.11.1926
Дата смерти24.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1926
Рождение ребёнка
13.02.1954
Дочь: Устьянцева Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
24.10.2004