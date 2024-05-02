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Устинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Степанович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1794
Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 483.
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Устиния Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Епистимия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1807
Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 711.
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1825
Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#842
Упоминание
1834
Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624405#705
Смерть
Неизвестно

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