Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Степанович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Степанович
Упоминание
1794
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 483.
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Устиния Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Епистимия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Упоминание
1807
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 711.
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Упоминание
1825
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#842
Упоминание
1834
Упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624405#705
Смерть
Неизвестно