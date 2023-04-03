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Уланова Федор Иванович

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Место рождения

поселок Кичигино. Челябинская область

Дата рождения

06.09.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1890

Отец: Уланова Иван Васильевич

Мать: Анастасия Фомина

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Уланов Василий Федорович

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Уланов Иван Федорович

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Васильевна

Смерть
Неизвестно
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