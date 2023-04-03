Уланова Федор Иванович
Место рожденияпоселок Кичигино. Челябинская область
Дата рождения06.09.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1890
Отец: Уланова Иван Васильевич
Мать: Анастасия Фомина
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Васильевна
Смерть
Неизвестно