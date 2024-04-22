(Крысько) Лукия Владимировна
Место рождения
Дата рождения27.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1886
Крещение
27.07.1886
Восприемники: Петропавловский крестьянин Деомид Деомидов Лисовый и Петропавловского крестьянина Исидора Крыско дочь девица Феодора
Бракосочетание
23.01.1905
Рождение ребёнка
22.11.1906
Дочь: Акилина Павловна
Отец ребёнка: Левченко Павел Павлов
Рождение ребёнка
20.03.1909
Сын: Левченко Николай Павлович
Отец ребёнка: Левченко Павел Павлов
Рождение ребёнка
02.06.1911
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Левченко Павел Павлов
Рождение ребёнка
01.12.1913
Отец ребёнка: Левченко Павел Павлов
Рождение ребёнка
24.12.1915
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Левченко Павел Павлов
Рождение ребёнка
29.05.1918
Отец ребёнка: Левченко Павел Павлов
Смерть
Неизвестно