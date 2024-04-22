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(Крысько) Лукия Владимировна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

27.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1886

Отец: Крысько Владимир Исидорович

Мать: Крысько Ирина Прокофиева

Крещение
27.07.1886
Восприемники: Петропавловский крестьянин Деомид Деомидов Лисовый и Петропавловского крестьянина Исидора Крыско дочь девица Феодора
Бракосочетание
23.01.1905

Муж: Левченко Павел Павлов

Рождение ребёнка
22.11.1906

Дочь: Акилина Павловна

Отец ребёнка: Левченко Павел Павлов

Рождение ребёнка
20.03.1909

Сын: Левченко Николай Павлович

Отец ребёнка: Левченко Павел Павлов

Рождение ребёнка
02.06.1911

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Левченко Павел Павлов

Рождение ребёнка
01.12.1913

Сын: Левченко Михаил Павлович

Отец ребёнка: Левченко Павел Павлов

Рождение ребёнка
24.12.1915

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Левченко Павел Павлов

Рождение ребёнка
29.05.1918

Сын: Левченко Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Левченко Павел Павлов

Смерть
Неизвестно
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