Maandi Liisu
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти26.10.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.12.1819
Дочь: Aet
Отец ребёнка: Maandi Mats
Рождение ребёнка
17.12.1821
Сын: Maandi Jüri (Jürri)
Отец ребёнка: Maandi Mats
Рождение ребёнка
1825
Сын: Maandi Peeter
Отец ребёнка: Maandi Mats
Рождение ребёнка
19.01.1830
Дочь: Mare
Отец ребёнка: Maandi Mats
Рождение ребёнка
15.04.1833
Дочь: Tamm Liisu (Liso)
Отец ребёнка: Maandi Mats
Рождение ребёнка
20.04.1839
Дочь: Meiusi Leena
Отец ребёнка: Maandi Mats
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Maandi Mats
Смерть
26.10.1856