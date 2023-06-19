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Maandi Liisu

Место рождения

Нурсте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Дата рождения

1795

Дата смерти

26.10.1856

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: ?

Мать: ?

Нурсте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
09.12.1819

Дочь: Aet

Отец ребёнка: Maandi Mats

Синима, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
17.12.1821

Сын: Maandi Jüri (Jürri)

Отец ребёнка: Maandi Mats

Синима, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
1825

Сын: Maandi Peeter

Отец ребёнка: Maandi Mats

Рождение ребёнка
19.01.1830

Дочь: Mare

Отец ребёнка: Maandi Mats

Синима, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
15.04.1833

Дочь: Tamm Liisu (Liso)

Отец ребёнка: Maandi Mats

Синима, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
20.04.1839

Дочь: Meiusi Leena

Отец ребёнка: Maandi Mats

Синима, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Maandi Mats

Смерть
26.10.1856