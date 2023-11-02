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(Копрянцева) Матрёна

Место рождения

Российская Империя, Пензенская губерния, Городищенский уезд, Большая Садовка

Дата рождения

11.11.1906

Дата смерти

19.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1906

Отец: Копрянцев Максим

Мать: Стефанида

Российская Империя, Пензенская губерния, Городищенский уезд, Большая Садовка
Рождение ребёнка
11.09.1930

Сын: Борисов Иван

Отец ребёнка: Борисов Василий

Рождение ребёнка
17.04.1933

Дочь: Пшеничникова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Борисов Василий

Рождение ребёнка
19.12.1936

Сын: Борисов Николай

Отец ребёнка: Борисов Василий

Рождение ребёнка
27.04.1944

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Борисов Василий

СССР, РСФСР, Пензенская область, Кузнецкий район, Вишнёвка
Смерть
19.12.1974
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
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