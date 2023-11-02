(Копрянцева) Матрёна
Место рожденияРоссийская Империя, Пензенская губерния, Городищенский уезд, Большая Садовка
Дата рождения11.11.1906
Дата смерти19.12.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1906
Отец: Копрянцев Максим
Мать: Стефанида
Российская Империя, Пензенская губерния, Городищенский уезд, Большая Садовка
Рождение ребёнка
11.09.1930
Сын: Борисов Иван
Отец ребёнка: Борисов Василий
Рождение ребёнка
17.04.1933
Дочь: Пшеничникова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Борисов Василий
Рождение ребёнка
19.12.1936
Сын: Борисов Николай
Отец ребёнка: Борисов Василий
Рождение ребёнка
27.04.1944
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Борисов Василий
СССР, РСФСР, Пензенская область, Кузнецкий район, Вишнёвка
Смерть
19.12.1974
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область