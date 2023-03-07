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(Гмызина) Марфа Максимова

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Место рождения

дер. Богоявленская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Около 1668 г.р.

Мать

Около 1660 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Гмызин Максим (Максимко) Нестеров

Мать: Гмызина Домна Микифорова

дер. Богоявленская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Богоявленская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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