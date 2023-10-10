Попыхин Василий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти27.02.1938
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
04.05.1922
Сын: Попыхин Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Попыхина Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
27.02.1938