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Попыхин Василий Лаврентьевич

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Место рождения

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

27.02.1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Попыхин Лаврентий Сысоевич (Исоевич)

Мать: Попыхина Степанида Ефимовна

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.05.1922

Сын: Попыхин Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Попыхина Ольга Григорьевна

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попыхина Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попыхина Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попыхина Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попыхина Ольга Григорьевна

Смерть
27.02.1938
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