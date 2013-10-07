Клинникова (Лузгина) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1926
Дата смерти07.10.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Клинников Петр Витальевич
Отец ребёнка: Клинников Виталий Григорьевич
1 сын, умер в возрасте 20-22 года, 1970 годы примерно
Рождение ребёнка
05.02.1952
Сын: Клинников Александр Витальевич
Отец ребёнка: Клинников Виталий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клинников Виталий Витальевич
Отец ребёнка: Клинников Виталий Григорьевич
2 по счету ребенок
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.2013
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край