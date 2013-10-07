Клинникова (Лузгина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлинникова (Лузгина) Анна Андреевна

Клинникова (Лузгина) Анна Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1926

Дата смерти

07.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Клинников Петр Витальевич

Отец ребёнка: Клинников Виталий Григорьевич

1 сын, умер в возрасте 20-22 года, 1970 годы примерно
Рождение ребёнка
05.02.1952

Сын: Клинников Александр Витальевич

Отец ребёнка: Клинников Виталий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клинников Виталий Витальевич

Отец ребёнка: Клинников Виталий Григорьевич

2 по счету ребенок
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клинников Виталий Григорьевич

Смерть
07.10.2013
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close