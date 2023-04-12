Сусева Ульяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1908
Отец: Михаил
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1927
Отец ребёнка: Сусев Николай
Рождение ребёнка
15.07.1947
Отец ребёнка: Сусев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильиных Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Сусев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грудева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Сусев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айрих Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Сусев Николай
Смерть
Неизвестно