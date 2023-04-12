Сусева Ульяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСусева Ульяна Михайловна

Сусева Ульяна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1908

Отец: Михаил

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
03.05.1927

Сын: Сусев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сусев Николай

Рождение ребёнка
15.07.1947

Сын: Сусев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Сусев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильиных Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Сусев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грудева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Сусев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айрих Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Сусев Николай

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close