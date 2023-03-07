Шестаков Матвей Никифорович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти26.07.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
12.10.1864
Жена: Шестакова Домна Сысоева
Рождение ребёнка
15.07.1877
Дочь: Марина Матвеевна
Мать ребёнка: Шестакова Домна Сысоева
Рождение ребёнка
20.07.1883
Мать ребёнка: Шестакова Домна Сысоева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова Домна Сысоева
Смерть
26.07.1897