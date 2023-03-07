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Шестаков Матвей Никифорович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

26.07.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Шестаков Никифор Потапович

Мать: Шестакова Матрена Даньшева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
12.10.1864

Жена: Шестакова Домна Сысоева

Рождение ребёнка
15.07.1877

Дочь: Марина Матвеевна

Мать ребёнка: Шестакова Домна Сысоева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.07.1883

Сын: Шестаков Семен Матвеевич

Мать ребёнка: Шестакова Домна Сысоева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Домна Сысоева

Смерть
26.07.1897
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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