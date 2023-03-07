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Мусихин Ерофей Мартынов

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Место рождения

Самодуровский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

После 1780

Пол

Мужской

Отец

Около 1713 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Мусихин Мартын Козьмин

Мать: Мусихина Матрена Иванова

Самодуровский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Мусихин Афонасий Ерофеев

Мать ребёнка: не указана

поч. Киверской Заимки, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Киверской Заимки, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1780
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