Мусихин Ерофей Мартынов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиПосле 1780
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Мусихин Мартын Козьмин
Мать: Мусихина Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: не указана
поч. Киверской Заимки, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Киверской Заимки, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1780