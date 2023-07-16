Ермолаева Ирина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Дудёнкова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Ермолаев Алексей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудёнков Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Ермолаев Алексей Матвеевич
Смерть
Неизвестно