Ермолаева Ирина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Ирина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Дудёнкова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Ермолаев Алексей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудёнков Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Ермолаев Алексей Матвеевич

Смерть
Неизвестно