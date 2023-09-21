Борхсениус Ханс Теодор Софус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорхсениус Ханс Теодор Софус

Борхсениус Ханс Теодор Софус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1832

Дата смерти

20.04.1908

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1832

Отец: Борхсениус Карл Вильхельм

Мать: Борхсениус Элисабет Доротея

Рождение ребёнка
19.01.1861

Сын: Борхсениус Вильям Карл

Мать ребёнка: Борхсениус Марта Мария

Рождение ребёнка
03.07.1863

Дочь: Расмуссен Исидора (Дора) Хенриетте

Мать ребёнка: Борхсениус Марта Мария

Рождение ребёнка
15.07.1865

Сын: Борхсениус Джордж Вальдемар

Мать ребёнка: Борхсениус Марта Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борхсениус Марта Мария

Смерть
20.04.1908
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close