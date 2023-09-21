Борхсениус Ханс Теодор Софус
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1832
Дата смерти20.04.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1832
Рождение ребёнка
19.01.1861
Мать ребёнка: Борхсениус Марта Мария
Рождение ребёнка
03.07.1863
Дочь: Расмуссен Исидора (Дора) Хенриетте
Мать ребёнка: Борхсениус Марта Мария
Рождение ребёнка
15.07.1865
Сын: Борхсениус Джордж Вальдемар
Мать ребёнка: Борхсениус Марта Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борхсениус Марта Мария
Смерть
20.04.1908