Давыдов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1918
Дата смерти09.07.1984
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1918
Отец: Давыдов Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
09.07.1984