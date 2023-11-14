Давыдов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1918

Дата смерти

09.07.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

1889 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1918

Отец: Давыдов Петр Петрович

Мать: Давыдова Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
09.07.1984
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