Цыгельникова Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгельникова Матрена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Цыгельников Яков Ефимович

Отец ребёнка: Цыгельников Ефим Казьмин

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Цыгельникова Наталья

Отец ребёнка: Цыгельников Ефим Казьмин

Рождение ребёнка
1880

Сын: Цыгельников Игнат Ефимович

Отец ребёнка: Цыгельников Ефим Казьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгельников Ефим Казьмин

Смерть
Неизвестно
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