Цыгельникова Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Цыгельников Яков Ефимович
Отец ребёнка: Цыгельников Ефим Казьмин
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Цыгельникова Наталья
Отец ребёнка: Цыгельников Ефим Казьмин
Рождение ребёнка
1880
Сын: Цыгельников Игнат Ефимович
Отец ребёнка: Цыгельников Ефим Казьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно