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Коврижных Максим
Коврижных Максим
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1793
Дата смерти
1814
Пол
Мужской
Отец
Коврижных Тарас
1746 г.р.
Мать
Васса Григорьевна-?
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Коврижных Тарас
Мать:
Васса Григорьевна-?
Смерть
1814
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