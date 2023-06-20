Коврижных Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоврижных Максим

Коврижных Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

1746 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Коврижных Тарас

Мать: Васса Григорьевна-?

Смерть
1814